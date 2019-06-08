Завтра у Львові перекриють десятки вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Завтра у Львові буде перекрито низку вулиць - місто прийматиме масштабний забіг Lviv Half Marathon, передає УНН.
"У неділю, 9 червня, у Львові проходитиме масштабний забіг Lviv Half Marathon. Марафон триватиме кілька годин та пролягатиме через понад 40 вулиць. У зв'язку із цим більшість громадського транспорту не курсуватиме, а автомобілі патрульні скеровуватимуть в об'їзд", - йдеться у повідомленні патрульної поліції.
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Правоохоронці також закликали із розумінням віднестися до незручностей, а також оприлюднили карту перекриттів.