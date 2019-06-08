Завтра во Львове перекроют десятки улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Завтра во Львове будет перекрыто ряд улиц - город будет принимать масштабный забег Lviv Half Marathon, передает УНН.
"В воскресенье, 9 июня, во Львове будет проходить масштабный забег Lviv Half Marathon. Марафон продлится несколько часов и будет пролегать через более 40 улиц. В связи с этим большинство общественного транспорта не будет курсировать, а автомобили патрульные будут направлять в объезд", - говорится в сообщении патрульной полиции.
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Правоохранители также призвали с пониманием отнестись к неудобствам, а также обнародовали карту перекрытий.