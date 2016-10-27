Завтра у Києві попрощаються із українським економістом Б.Гаврилишиним
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прощання з видатним українським економістом Богданом Гаврилишиним відбудеться 28 жовтня у Києві. Про це повідомив голова Інституту національної пам’яті України Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прощання зі світлої пам’яті Богданом: Київ, 28 жовтня з 8-ї ранку до 14-ї години в МІМ (вул. Шулявська 10/12, м.„Політехнічний Інститут“). Прощання в храмі на Аскольдовій Могилі, який особисто відвідував Богдан Дмитрович по неділях (вул. Паркова 1) відбудеться з 16-ї до 22-ї”, — написав В.В'ятрович.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня зранку в Києві у 90-річному віці пішов з життя видатний економіст, професор, благодійник і громадський діяч Богдан Гаврилишин.