Завтра в Киеве попрощаются с украинским экономистом Б.Гаврилишиным

"Прощание со светлой памяти Богданом: Киев, 28 октября с 8 утра до 14 часов в МИМ (ул. Шулявская 10/12, м."Политехнический Институт»). Прощание в храме на Аскольдовой Могиле, которую лично посещал Богдан Дмитриевич по воскресеньям (ул. Парковая 1) состоится с 16-й до 22-й", - написал Вятрович.

Как сообщал УНН, 24 октября утром в Киеве в 90-летнем возрасте ушел из жизни выдающийся экономист, профессор, благотворитель и общественный деятель Богдан Гаврилишин.