Завтра у Києві метро буде працювати на годину довше
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Завтра, 3 липня, у Києві метро буде працювати на годину довше. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Завтра в столиці розпочинається найбільший фестиваль східної Європи AtlasWeekend. З 03.07.2018 на 04.07. 2018 роботу підземки буде продовжено на 1 годину. Наземний громадський транспорт також працюватиме на годину довше", - сказано в повідомлені.
Як повідомляв УНН, з 1 липня у чеській столиці відновили тролейбусний рух на одному міському маршруті.
Нагадаємо, у Львові до кінця року кількість одиниць громадського транспорту планують збільшити: очікують отримати 150 нових автобусів, 30 вживаних трамваїв та розпочати постачання 50 нових тролейбусів.