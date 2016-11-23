Завтра у "Борисполі" скасують сім рейсів через страйк пілотів Lufthansa

“У четвер 24 листопада триватиме нестабільність у роботі більшості рейсів авіакомпанії Lufthansa. Відмінено рейси Київ-Мюнхен о 06:25 та 15:50, Мюнхен-Київ о 15:00 та 22:35, Київ-Франкфурт о 14:05 та Франкфурт-Київ о 13:15 та 20:35”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначили в аеропорту, без змін у розкладі буде здійснено виліт рейсу Київ-Франкфурт о 06:00.

Як повідомляв УНН, пілоти Lufthansa розпочали дводенний страйк.

Нагадаємо, 23 листопада було скасовано 8 рейсів з Києва до Мюнхена й Франкфурта та у зворотному напрямку.