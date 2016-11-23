Завтра в "Борисполе" отменят семь рейсов из-за забастовки пилотов Lufthansa
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Из-за продолжения забастовки пилотов Lufthansa в четверг в аэропорту "Борисполь" будут отменены семь рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.
"В четверг 24 ноября продлится нестабильность в работе большинства рейсов авиакомпании Lufthansa. Отменили рейсы Киев-Мюнхен в 06:25 и 15:50, Мюнхен-Киев в 15:00 и 22:35, Киев-Франкфурт в 14:05 и Франкфурт-Киев в 13:15 и 20:35", - говорится в сообщении.
При этом, отметили в аэропорту, без изменений в расписании будет осуществлен вылет рейса Киев-Франкфурт в 06:00.
Как сообщал УНН, пилоты Lufthansa начали двухдневную забастовку.
Напомним, 23 ноября отменили 8 рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно.