Завтра в "Борисполе" отменят семь рейсов из-за забастовки пилотов Lufthansa

"В четверг 24 ноября продлится нестабильность в работе большинства рейсов авиакомпании Lufthansa. Отменили рейсы Киев-Мюнхен в 06:25 и 15:50, Мюнхен-Киев в 15:00 и 22:35, Киев-Франкфурт в 14:05 и Франкфурт-Киев в 13:15 и 20:35", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в аэропорту, без изменений в расписании будет осуществлен вылет рейса Киев-Франкфурт в 06:00.

Как сообщал УНН, пилоты Lufthansa начали двухдневную забастовку.

Напомним, 23 ноября отменили 8 рейсов из Киева в Мюнхен и Франкфурт и обратно.