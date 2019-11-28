Завтра суд повернеться до розгляду справи екснардепа-втікача Шепелев
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Завтра, 29 листопада Деснянський районний суд столиці повернеться до розгляду справи за обвинуваченням екснардепа Олександра Шепелева у втечі з-під арешту у 2014 році, повідомляє УНН.
На останніх засіданнях сторона обвинувачення була готова перейти до завершальної стадії процесу — дебатів. Втім, сторона захисту разом з самим Шепелевим вдалися до технології затягування — так званої “каруселі” адвокатів, ініціюючи заміну старих на нових з вимогою надати останнім час на ознайомлення з матеріалами справи.
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Нагадаємо, екснардеп Шепелев звинувачується в організації вбивств і замахів на банкірів, а також розкраданні грошей з державного “Родовід банку”.
У 2014 році Шепелев втік з-під варти через “лікарняну схему”. Чотири роки він ховався в Росії і був затриманий українськими правоохоронцями тільки в 2018 році. За втечу Шепелеву загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Під слідством нині перебуває і медексперт Давид Валіахметов, який на замовлення захисту Шепелева видав неправдивий висновок про хворобу обвинуваченого, яке нібито було несумісним з його перебуванням в СІЗО. Цей висновок надалі був використаний захисниками Шепелева для спроби зміни йому запобіжного заходу.