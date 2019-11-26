Порошенко опублікував фото з адвокатом звинуваченого у вбивстві Шепелева
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. П'ятий Президент України Петро Порошенко опублікував в своєму Facebook фото з Андрієм Циганковим, адвокатом звинуваченого у вбивствах і розкраданнях банківських коштів Олександра Шепелева, передає УНН.
"Приємно зустрічати українців по дорозі з Торонто в Галіфакс і з Галіфакса в Едмонтон", - підписав фото Порошенко.
"Ну, близький Порошенко до оточення Шепелева, можливо збіглися якісь інтереси чи планує спробувати вплинути на суд по старій пам'яті, що ж тут поганого. Експрезидент і адвокат вбивць, а як ви собі уявляли міжнародне турне?" - так в свою чергу фото Порошенко прокоментував депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський у себе в Телеграм-каналі.
УНН тим часом звернувся до представників Петра Порошенка з проханням прояснити, випадково чи ні адвокат підсудного Шепелева опинився в оточенні попереднього Президента.
Раніше УНН повідомляв, що в Оболонському суді слухається справа за фактом організації Шепелевим вбивства банкіра Сергія Кириченка. У судових матеріалах вказано, що банкір був убитий в 2003 році в Донецьку. Однак кримінальну справу відкрили тільки через тринадцять років - в 2016. Кириченку завдали 16 ножових поранень в під'їзді житлового будинку. Приводом, вказують слідчі, послужив конфлікт інтересів між ВАТ АКБ "Автокразбанк", де Кириченко був головою наглядової ради, і ЗАТ КБ "Донкредитінвест", інтереси якого представляв Шепелев. Також встановлено, що вбивство Кириченка обійшлося Шепелеву в 40 тис. доларів.
У той же час, в Деснянському суді столиці слухається справа за фактом втечі Шепелева з-під арешту за допомогою "лікарняної" схеми в 2014 році. Судовий розгляд перебуває на завершальному етапі і на останньому засіданні прокурори вже були готові переходити до дебатів, але обвинувачений Шепелев вдався до тактики "каруселі" адвокатів. Щоб затягнути час, він вирішив замінити старих адвокатів на нових, тим самим змусивши суд надати новим адвокатам додатковий час на ознайомлення з матеріалами.
Вищевказані епізоди злочинної діяльності - лише частина інкримінованих Олександру Шепелеву.