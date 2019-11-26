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Порошенко опубликовал фото с адвокатом обвинённого в убийстве Шепелева

Порошенко опубликовал фото с адвокатом обвинённого в убийстве Шепелева

Киев  •  УНН

 • 13858 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Пятый Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своём Facebook фото с Андреем Цыганковым, адвокатом обвинённого в убийствах и хищениях банковских средств Александра Шепелева, передаёт УНН.

“Приятно встречать украинцев по пути из Торонто в Галифакс и из Галифакса в Эдмонтон”, - подписал фото Порошенко.

“Ну, близок Порошенко к окружению Шепелева, возможно совпали какие-то интересы или планирует попытаться повлиять на суд по старой памяти, что ж тут плохого. Экс-президент и адвокат убийц, а как вы себе представляли международное турне?” — так в свою очередь фото Порошенко прокомментировал депутат от фракции “Слуга народа” Максим Бужанский у себя в телеграмм-канале.

УНН тем временем обратился к представителям Петра Порошенко с просьбой прояснить, случайно или нет адвокат подсудимого Шепелева оказался в окружении предыдущего Президента.

Ранее УНН сообщал, что в Оболонском суде слушается дело по факту организации Шепелевым убийства банкира Сергея Кириченко. В судебных материалах указано, что банкир был убит в 2003 году в Донецке. Однако уголовное дело открыли только через тринадцать лет — в 2016. Кириченко нанесли 16 ножевых ранений в подъезде жилого дома. Поводом, указывают следователи, послужил конфликт интересов между ОАО АКБ “Автокразбанк”, где Кириченко был председателем наблюдательного совета, и ЗАО КБ “Донкредитинвест”, интересы которого представлял Шепелев. Также установлено, что убийство Кириченко обошлось Шепелеву в 40 тыс. долларов.

В то же время, в Деснянском суде столицы слушается дело по факту побега Шепелева из-под ареста с помощью “больничной” схемы в 2014 году. Судебное разбирательство находится на завершающем этапе и на последнем заседании прокуроры уже были готовы переходить к дебатам, но обвиняемый Шепелев прибег к тактике “карусели” адвокатов. Чтобы затянуть время, он решил заменить старых адвокатов на новых, тем самым заставив суд предоставить новым адвокатам дополнительное время на ознакомление с материалами.

Вышеуказанные эпизоды преступной деятельности — лишь часть инкриминируемых Александру Шепелеву.

Украинские Национальные Новости

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