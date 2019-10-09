Суд продовжив запобіжний захід судмедексперту, який допомагав “хворіти” екснардепу Шепелєву

Валіахметов, за матеріалами слідства, у липні 2018 року на замовлення захисників колишнього нардепа України Олександра Шепелєва склав медичний висновок, який в подальшому міг сприяти переведенню підозрюваного у вбивствах та розкраданні коштів “Родовід банку” з СІЗО до лікарні, звідки той вже втікав у 2014 році.

Зокрема у своєму висновку Вліахметов вказав на наявність у Шепелєва хвороб, що нібито були не сумісні з його перебуванням у СІЗО та потребували спеціального лікування. В подальшому саме цей висновок судмедексперта був використаний захисниками Шепелєва для спроби зміни йому запобіжного заходу у судах.

“Вказаний висновок був залучений стороною захисту у кримінальних провадженнях щодо Шепелєва — особи, яка обвинувачується у вчиненні двох вбивств на замовлення, у вчиненні двох замахів на вбивства осіб, у розкраданні бюджетних коштів на суму понад 300 млн грн”, — зазначив прокурор під час засідання суду.

Сторона обвинувачення пояснила, що висновок Валіахметова є неправдивим, бо був складений без попереднього медичного обстеження Шепелєва. Крім того, Валіахметов, за словами прокурора, не залучив до апробації дослідження медичних фахівців, чим грубо порушив вимоги нормативно-правових актів щодо процедури проведення судово-медичної експертизи і відверто вийшов за межі своїх повноважень.

Валіахметову було повідомлено про підозру 13 серпня поточного року, а за два дні — застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. На підозрюваного, серед іншого, були покладені наступні процесуальні обов’язки: не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України за кордон. Термін дії цих обов’язків суд сьогодні продовжив на 2 місяці.

Крім того, сьогодні Печерський районний суд Києва продовжив термін відсторонення Валіахметова від посади завідувача відділом судово-медичної експертизи живих осіб Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Також на 2 місяці.

Сам Валіахметов себе винним не вважає і каже, що документи для експертизи йому надали захисники Шепелєва.

Нагадаємо, у 2014 році Шепелєва вже переводили з СІЗО у лікарню, звідки він втік разом з конвоїром пенітенціарної служби до Росії, де переховувався до 2018 року. Тоді він імітував “вірусний енцефаліт” та “розсіяний склероз”, які у подальшому, об’єктивно, не знайшли свого підтвердження, вказується у матеріалах слідства.

Скаржився Шепелєв і до Європейського суду з прав людини, зокрема вказував на погіршення стану здоров’я та анонсував власну смерть. Втім, і в ЄСПЛ скарги “хворого” не задовольнили.