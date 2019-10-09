Суд продовжив запобіжний захід судмедексперту, який допомагав “хворіти” екснардепу Шепелєву

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 5542 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 18728 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 34469 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 79373 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 60128 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 56956 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 274562 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 173162 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141106 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141888 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.7м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 49864 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 67348 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 62596 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 17661 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 33102 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 79353 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 274550 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 217876 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 333347 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 350566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 1092 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 5680 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 5282 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 12123 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 67875 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Суд продовжив запобіжний захід судмедексперту, який допомагав “хворіти” екснардепу Шепелєву

Київ • УНН

 • 18863 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні, 9 жовтня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід завідувачу відділом судово-медичної експертизи Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи Давиду Валіахметову в рамках кримінального провадження за фактом складання ним завідомо неправдивого висновку, передає кореспондент УНН.

Суд продовжив запобіжний захід судмедексперту, який допомагав “хворіти” екснардепу Шепелєву

Валіахметов, за матеріалами слідства, у липні 2018 року на замовлення захисників колишнього нардепа України Олександра Шепелєва склав медичний висновок, який в подальшому міг сприяти переведенню підозрюваного у вбивствах та розкраданні коштів “Родовід банку” з СІЗО до лікарні, звідки той вже втікав у 2014 році.

Зокрема у своєму висновку Вліахметов вказав на наявність у Шепелєва хвороб, що нібито були не сумісні з його перебуванням у СІЗО та потребували спеціального лікування. В подальшому саме цей висновок судмедексперта був використаний захисниками Шепелєва для спроби зміни йому запобіжного заходу у судах.

“Вказаний висновок був залучений стороною захисту у кримінальних провадженнях щодо Шепелєва — особи, яка обвинувачується у вчиненні двох вбивств на замовлення, у вчиненні двох замахів на вбивства осіб, у розкраданні бюджетних коштів на суму понад 300 млн грн”, — зазначив прокурор під час засідання суду.

Сторона обвинувачення пояснила, що висновок Валіахметова є неправдивим, бо був складений без попереднього медичного обстеження Шепелєва. Крім того, Валіахметов, за словами прокурора, не залучив до апробації дослідження медичних фахівців, чим грубо порушив вимоги нормативно-правових актів щодо процедури проведення судово-медичної експертизи і відверто вийшов за межі своїх повноважень.

Валіахметову було повідомлено про підозру 13 серпня поточного року, а за два дні — застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. На підозрюваного, серед іншого, були покладені наступні процесуальні обов’язки: не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, носити електронний засіб контролю, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України за кордон. Термін дії цих обов’язків суд сьогодні продовжив на 2 місяці.

Крім того, сьогодні Печерський районний суд Києва продовжив термін відсторонення Валіахметова від посади завідувача відділом судово-медичної експертизи живих осіб Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Також на 2 місяці.

Сам Валіахметов себе винним не вважає і каже, що документи для експертизи йому надали захисники Шепелєва.

Нагадаємо, у 2014 році Шепелєва вже переводили з СІЗО у лікарню, звідки він втік разом з конвоїром пенітенціарної служби до Росії, де переховувався до 2018 року. Тоді він імітував “вірусний енцефаліт” та “розсіяний склероз”, які у подальшому, об’єктивно, не знайшли свого підтвердження, вказується у матеріалах слідства.

Скаржився Шепелєв і до Європейського суду з прав людини, зокрема вказував на погіршення стану здоров’я та анонсував власну смерть. Втім, і в ЄСПЛ скарги “хворого” не задовольнили

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93