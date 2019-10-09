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Суд продлил меру пресечения судмедэксперту, который помогал "болеть" экс-нардепу Шепелеву

Киев • УНН

 • 18863 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня, 9 октября, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения заведующему отделом судебно-медицинской экспертизы Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы Давиду Валиахметову в рамках уголовного производства по факту составления им заведомо ложного заключения, передает корреспондент УНН.

Суд продлил меру пресечения судмедэксперту, который помогал "болеть" экс-нардепу Шепелеву

Валиахметов, по материалам следствия, в июле 2018 года на заказ защитников бывшего нардепа Украины Александра Шепелева составил медицинское заключение, которое в дальнейшем могло способствовать переводу подозреваемого в убийствах и хищении средств "Родовид банка" из СИЗО в больницу, откуда тот уже бежал в 2014 году.

В частности, в своем заключении Влиахметов указал на наличие у Шепелева болезней, которые якобы были несовместимы с его пребыванием в СИЗО и требовали специального лечения. В дальнейшем именно этот вывод судмедэксперта был использован защитниками Шепелева для попытки изменения ему меры пресечения в судах.

"Указанный вывод был привлечен стороной защиты в уголовных производствах в отношении Шепелева - лица, обвиняемого в совершении двух заказных убийств, в совершении двух покушений на убийства лиц, в хищении бюджетных средств на сумму более 300 млн грн", - отметил прокурор во время заседания суда.

Сторона обвинения пояснила, что вывод Валиахметова является ложным, потому что был составлен без предварительного медицинского обследования Шепелева. Кроме того, Валиахметов, по словам прокурора, не привлек к апробации исследования медицинских специалистов, чем грубо нарушил требования нормативно-правовых актов по процедуре проведения судебно-медицинской экспертизы и откровенно вышел за пределы своих полномочий.

Валиахметову было сообщено о подозрении 13 августа текущего года, а через два дня - применена мера пресечения в виде личного обязательства. На подозреваемого, среди прочего, были положены следующие процессуальные обязанности: не отлучаться из города Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, носить электронное средство контроля, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины за границу. Срок действия этих обязанностей суд сегодня продлил на 2 месяца.

Кроме того, сегодня Печерский районный суд Киева продлил срок отстранения Валиахметова от должности заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы живых лиц Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы. Также на 2 месяца.

Сам Валиахметов себя виновным не считает и говорит, что документы для экспертизы ему предоставили защитники Шепелева.

Напомним, в 2014 году Шепелева уже переводили из СИЗО в больницу, откуда он бежал вместе с конвоиром пенитенциарной службы в Россию, где скрывался до 2018 года. Тогда он имитировал "вирусный энцефалит" и "рассеянный склероз", которые в дальнейшем, объективно, не нашли своего подтверждения, указывается в материалах следствия.

Жаловался Шепелев и в Европейский суд по правам человека, в частности указывал на ухудшение состояния здоровья и анонсировал собственную смерть. Впрочем, и в ЕСПЧ жалобы "больного" не удовлетворили.

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