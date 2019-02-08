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ЄСПЛ не задовольнив заяву за правилом 39 у справі "Шепелев проти України"

ЄСПЛ не задовольнив заяву за правилом 39 у справі "Шепелев проти України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. ЄСПЛ не задовольнив заяву за правилом 39 у справі "Шепелев проти України". Про це УНН повідомили у прес-службі Мінюсту. 

10 січня 2019 року з Європейського суду з прав людини надійшла справа "Шепелев проти України" за заявою Шепелева Олександра Олександровича, колишнього народного депутата України двох скликань, який утримується під вартою у рамках відкритих щодо нього кримінальних проваджень. Заявник звернувся до Європейського суду у порядку Правила 39 Регламенту Європейського Суду з проханням надати Уряду України вказівки про переведення його до іншого місця утримання та поміщення до спеціалізованого медичного закладу для стаціонарного лікування.

Заявник зокрема скаржився на істотне погіршення стану його здоров’я за період тримання під вартою, підвищення ризиків невідворотної шкоди здоров’ю та настання смерті, розвиток хронічних хвороб, а також на припинення його лікування.

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Європейський суд повідомив, що призупинив розгляд цієї справи за Правилом 39 Регламенту, поки не отримає від Уряду України інформацію в порядку Правила 54 § 2 (а) Регламенту, а саме інформацію та підтверджуючі документи щодо конкретних заходів, вжитих національними органами до та після винесення рішення Печерським районним судом м. Києва 22 грудня 2018 року щодо надання заявнику необхідного лікування.

Натомість Секретаріатом Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини було отримано інформацію від Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України про надану заявнику медичну допомогу, а також про неодноразову відмову заявника від медичних обстежень, що унеможливило подальше встановлення дійсного стану його здоров’я та визначення тактики лікування, недотримання заявником рекомендацій лікарів та неприймання ним призначених ліків у повному обсязі.

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"25 січня 2019 року Урядом України зазначену інформацію було направлено до Європейського суду. Суд, розглянувши матеріли, представлені сторонами, 7 лютого 2019 року вирішив не задовольняти вимоги заявника щодо забезпечувальних заходів та не надавати Уряду України вказівки у порядку Правила 39 Регламенту", - зазначив заступник Міністра юстиції - Уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

Як повідомляв УНН, Мін’юст закликав ЄСПЛ призначити слухання "Україна проти Росії" в найкоротші терміни. 

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