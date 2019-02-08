ЕСПЧ не удовлетворил заявление по правилу 39 по делу "Шепелев против Украины"

10 января 2019 года в Европейский суд по правам человека поступило дело "Шепелев против Украины" по заявлению Шепелева Александра Александровича, бывшего народного депутата Украины двух созывов, который содержится под стражей в рамках открытых против него уголовных производств. Заявитель обратился в Европейский суд в порядке Правила 39 Регламента Европейского Суда с просьбой предоставить Правительству Украины указания о переводе его в другое место содержания и помещения в специализированное медицинское учреждение для стационарного лечения.

Заявитель в частности жаловался на существенное ухудшение состояния его здоровья за период содержания под стражей, повышение рисков необратимого вреда здоровью и наступления смерти, развитие хронических болезней, а также на прекращение его лечения.



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Европейский суд сообщил, что приостановил рассмотрение этого дела по Правилу 39 Регламента, пока не получит от правительства Украины информацию в порядке Правила 54 § 2 (а) Регламента, а именно информацию и подтверждающие документы о конкретных мерах, принятых национальными органами до и после вынесения решения Печерским районным судом. Киева 22 декабря 2018 о предоставлении заявителю необходимого лечения.

Зато Секретариатом Уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека была получена информация от Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о предоставленной заявителю медицинскую помощь, а также о неоднократном отказе заявителя от медицинских обследований, что сделало невозможным дальнейшее установление действительного состояния его здоровья и определения тактики лечения, несоблюдение заявителем рекомендаций врачей и непринятия им назначенных лекарств в полном объеме.



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"25 января 2019 Правительством Украины эту информацию было направлено в Европейский суд. Суд, рассмотрев материли, представленные сторонами, 7 февраля 2019 решил не удовлетворять требования заявителя о обеспечительных мер и не предоставлять Правительству Украины указания в порядке Правила 39 Регламента", - отметил заместитель Министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.



Как сообщал УНН, Минюст призвал ЕСПЧ назначить слушания "Украина против России" в кратчайшие сроки.