Завтра суд вернется к рассмотрению дела экс-нардепа-беглеца Шепелева
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Завтра, 29 ноября Деснянский районный суд столицы вернется к рассмотрению дела по обвинению экс-нардепа Александра Шепелева в бегстве из-под ареста в 2014 году, сообщает УНН.
На последних заседаниях сторона обвинения была готова перейти к завершающей стадии процесса — дебатам. Впрочем, сторона защиты вместе с самим Шепелева прибегли к технологии затягивания — так называемой “карусели” адвокатов, инициируя замену старых на новые с требованием предоставить последнее время на ознакомление с материалами дела.
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Напомним, екснардеп Шепелев обвиняется в организации убийств и покушений на банкиров, а также хищении денег из государственного “Родовид банка”.
В 2014 году Шепелев сбежал из-под стражи за “больничную схему”. Четыре года он скрывался в России и был задержан украинскими правоохранителями только в 2018 году. За побег Шепелеву грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Под следствием сейчас находится и медэксперт Давид Валиахметов, который по заказу защиты Шепелева выдал ложное заключение о болезни обвиняемого, якобы было несовместимым с его пребыванием в СИЗО. Этот вывод в дальнейшем был использован защитниками Шепелева для попытки изменения ему меры пресечения.