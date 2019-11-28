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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108877 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100779 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108040 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118562 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Завтра суд вернется к рассмотрению дела экс-нардепа-беглеца Шепелева

Завтра суд вернется к рассмотрению дела экс-нардепа-беглеца Шепелева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Завтра, 29 ноября Деснянский районный суд столицы вернется к рассмотрению дела по обвинению экс-нардепа Александра Шепелева в бегстве из-под ареста в 2014 году, сообщает УНН.

На последних заседаниях сторона обвинения была готова перейти к завершающей стадии процесса — дебатам. Впрочем, сторона защиты вместе с самим Шепелева прибегли к технологии затягивания — так называемой “карусели” адвокатов, инициируя замену старых на новые с требованием предоставить последнее время на ознакомление с материалами дела.

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Напомним, екснардеп Шепелев обвиняется в организации убийств и покушений на банкиров, а также хищении денег из государственного “Родовид банка”.

В 2014 году Шепелев сбежал из-под стражи за “больничную схему”. Четыре года он скрывался в России и был задержан украинскими правоохранителями только в 2018 году. За побег Шепелеву грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Под следствием сейчас находится и медэксперт Давид Валиахметов, который по заказу защиты Шепелева выдал ложное заключение о болезни обвиняемого, якобы было несовместимым с его пребыванием в СИЗО. Этот вывод в дальнейшем был использован защитниками Шепелева для попытки изменения ему меры пресечения.

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