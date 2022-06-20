Завтра суд обиратиме запобіжний захід чоловіку, що на камеру вбив павича заради забавок: прокуратура просить арешт

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“Сьогодні ми повідомили 18-річного мешканця Чернівецької області про підозру по ч. 3 ст. 299 КК України. Наразі відправили клопотання до суду щодо обранння запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Рішення суду щодо цього очікуємо завтра, далі розпочнеться досудове розслідування і, відповідно, суд”, — повідомили у пресслужбі прокуратури.

Деталі

За даними слідства, 3 червня, під час відпочинку, 18-річний молодик жорстоко поводився з павичем. Птаха придбав заздалегідь. Усвідомлюючи, що його дії завдадуть птаху істотного болю та можуть спричинити каліцтво або смерть, молодик з особливою жорстокістю наносив йому ушкодження. Про цей факт стало відомо завдяки тому, що усі знущання над павичем зафільмували друзі підозрюваного, відео згодом оприлюднили у соцмережах.

Нагадаємо

На Хмельниччині 40-річний мешканець села Куча вбив кота. Чоловік повісив тварину на металевій перекладені, бо був “обурений” тим, що кіт їв з його тарілки.