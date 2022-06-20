Завтра суд будет избирать меру пресечения мужчине, который на камеру убил павлина ради развлечений: прокуратура просит арест
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Завтра черновицкий суд изберет меру пресечения мужчине, который на камеру забил павлина до смерти. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.
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“Сегодня мы сообщили 18-летнему жителю Черновицкой области о подозрении по ч. 3 ст. 299 УК Украины. В настоящее время отправили ходатайство в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей. Решение суда по этому поводу ожидаем завтра, далее начнется досудебное расследование и, соответственно, суд”, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Детали
По данным следствия, 3 июня, во время отдыха, 18-летний парень жестоко обращался с павлином. Птицу приобрел заранее. Осознавая, что его действия причинят птице сильную боль и может вызвать увечье или смерть, парень с особой жестокостью наносил ему увечья. Об этом факте стало известно благодаря тому, что все издевательства над павлином сняли друзья подозреваемого, видео впоследствии обнародовали в соцсетях.
Напомним
На Хмельнитчине 40-летний житель села Куча убил кота. Мужчина повесил животное на металлической перегородке, потому что был “возмущен” тем, что кот ел из его тарелки.