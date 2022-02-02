На Хмельниччині чоловік вбив кота, бо тварина їла з його тарілки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Хмельниччині 40-річний мешканець села Куча вбив кота. Чоловік повісив тварину на металевій перекладені, бо був “обурений” тим, що кіт їв з його тарілки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції Хмельницької області.
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Зазначається, що 31 січня дільничні офіцери приїхали в село Куча до 40-річного місцевого, чоловік декілька днів тому взяв участь у конфлікті. Коли правоохоронці зайшли до нього на подвір’я, вони побачили повішеного кота.
“Господар пояснив, що, прокинувшись вранці, побачив, як його кіт на столі їсть з тарілки. Це його обурило, тому, мовляв, він так і вчинив”, — розповіли у пресслужбі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами. За вбивство кота чоловік може отримати обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.
Нагадаємо
У Польщі врятували кота після того, як той 10 днів провів застрягши у трубі.