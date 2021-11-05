У Польщі врятували кота після того, як той 10 днів провів застрягши у трубі

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24 жовтня стало відомо, що кіт застряг в одній із труб, що використовуються в системі опалення міста, повідомило державне інформаційне агентство PAP, а цього вівторка, 2 листопада, його було врятовано завдяки зусиллям пожежної служби та працівникам підприємств теплопостачання та водопостачання.

Артур Гернанд із мерії Жешова повідомив PAP, що кіт виявився затиснутим між трубою опалення та захисною системою навколо неї.

"У вівторок (рятувальникам) вдалося відігнути захисні елементи, збільшивши простір, завдяки якому кіт міг вибратися назовні", - сказав Гернанд.

Кота, якого назвали Рюрек на честь польського слова "трубка", забрала благодійна організація для тварин Fundacja Felineus, яка у п'ятницю повідомила, що він залишив лікарню для котів.

Мер Жешува Конрад Фійолек вирішив, що в місті буде проведено аудит безпеки опалювальних установок, щоб уникнути подібних подій у майбутньому.