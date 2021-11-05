В Польше спасли кота после того, как тот 10 дней провел застряв в трубе

Детали

24 октября стало известно, что кот застрял в одной из труб, которая использовалась в системе отопления города, сообщило государственное информационное агентство PAP, а в этот вторник, 2 ноября, был спасен благодаря усилиям пожарной службы и работникам предприятий теплоснабжения и водоснабжения.

Артур Гернанд из мэрии Жешова сообщил PAP, что кот оказался зажатым между трубой отопления и защитной системой вокруг нее.

"Во вторник (спасателям) удалось отогнуть защитные элементы, увеличив пространство, благодаря которому кот мог выбраться наружу", - сказал Гернанд.

Кота, которого назвали Рюрек в честь польского слова "трубка", забрала благотворительная организация для животных Fundacja Felineus, которая в пятницу сообщила, что он покинул больницу для котов.

Мэр Жешува Конрад Фиелек решил, что в городе будет проведен аудит безопасности отопительных установок, чтобы избежать подобных событий в будущем.