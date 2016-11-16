Завтра посли ЄС дадуть "зелене світло" обговоренням щодо надання безвізу Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Уже в четвер, 17 листопада посли ЄС "дадуть зелене світло" початку переговорів щодо надання Україні безвізового режиму. Про це у Twitter написав журналіст Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Схоже завтра посли ЄС дадуть зелене світло Раді ЄС почати переговори з Європарламентом щодо візової лібералізації з Україною", - написав він.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада закликала Європарламент та Раду Європейського Союзу ухвалити до кінця 2016 року необхідні рішення про надання Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.