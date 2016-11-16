Завтра послы ЕС дадут "зеленый свет" обсуждениям о предоставлении безвиза Украине - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Уже в четверг, 17 Ноября послы ЕС "дадут зеленый свет" началу переговоров о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Похоже завтра послы ЕС дадут зеленый свет Совету ЕС начать переговоры с Европарламентом по визовой либерализации с Украиной", - написал он.
Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада призвала Европарламент и Совет Европейского Союза принять до конца 2016 года необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.