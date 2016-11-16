Завтра послы ЕС дадут "зеленый свет" обсуждениям о предоставлении безвиза Украине - СМИ

"Похоже завтра послы ЕС дадут зеленый свет Совету ЕС начать переговоры с Европарламентом по визовой либерализации с Украиной", - написал он.

Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада призвала Европарламент и Совет Европейского Союза принять до конца 2016 года необходимые решения о предоставлении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.