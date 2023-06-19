Завтра погіршиться погода: українців попередили про грози

Деталі

20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій, Київській областях та Києві прийдуть грози, повідомляють у ДСНС і зазначають - І рівень небезпеки - жовтий.

Фахівці радять під час грози:



зачинити всі вікна і двері,



не паркуватись під деревами або високими конструкціями,



уникати будь-яких металевих конструкцій, опор електропередач.



У разі перебування на природі:



не купатись у відкритих водоймах,



не ховайтись під високі дерева, особливо поодинокі,



у полі краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;



перебуваючи в горах, уникати різних виступів і підвищень.



Також застерігають не користуватись електроприладами під час грози, у тому числі мобільними телефонами.