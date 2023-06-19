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Завтра погіршиться погода: українців попередили про грози

Київ • УНН

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КИЇВ.19 червня. УНН. Завтра в деяких регіонах України погіршиться погода: очікуються грози, пише УНН з посиланням на ДСНС України.

Завтра погіршиться погода: українців попередили про грози

Деталі

20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій, Київській областях та Києві прийдуть грози, повідомляють у ДСНС і зазначають - І рівень небезпеки - жовтий.

Фахівці радять під час грози:

  • зачинити всі вікна і двері,
  • не паркуватись під деревами або високими конструкціями,
  • уникати будь-яких металевих конструкцій, опор електропередач.

У разі перебування на природі:

  • не купатись у відкритих водоймах,
  • не ховайтись під високі дерева, особливо поодинокі,
  • у полі краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
  • перебуваючи в горах, уникати різних виступів і підвищень.

Також застерігають не користуватись електроприладами під час грози, у тому числі мобільними телефонами.

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