Завтра погіршиться погода: українців попередили про грози
Київ • УНН
КИЇВ.19 червня. УНН. Завтра в деяких регіонах України погіршиться погода: очікуються грози, пише УНН з посиланням на ДСНС України.
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20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій, Київській областях та Києві прийдуть грози, повідомляють у ДСНС і зазначають - І рівень небезпеки - жовтий.
Фахівці радять під час грози:
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- зачинити всі вікна і двері,
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- не паркуватись під деревами або високими конструкціями,
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- уникати будь-яких металевих конструкцій, опор електропередач.
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У разі перебування на природі:
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- не купатись у відкритих водоймах,
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- не ховайтись під високі дерева, особливо поодинокі,
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- у полі краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
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- перебуваючи в горах, уникати різних виступів і підвищень.
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Також застерігають не користуватись електроприладами під час грози, у тому числі мобільними телефонами.