Завтра ухудшится погода: украинцев предупредили о грозах

Детали

20 июня в северных, большинстве западных и Винницкой, Киевской областях и Киеве ожидаются грозы, сообщают в ГСЧС и отмечают - І уровень опасности - желтый.

Специалисты советуют во время грозы:



закрыть все окна и двери,



не парковаться под деревьями или высокими конструкциями,



избегать любых металлических конструкций, опор электропередач.



В случае пребывания на природе:



не купаться в открытых водоемах,



не прятаться под высокие деревья, особенно одиночные,



в поле лучше присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;



находясь в горах, избегать различных выступов и возвышений.



Также предостерегают не пользоваться электроприборами во время грозы, в том числе мобильными телефонами.