Завтра ухудшится погода: украинцев предупредили о грозах
Киев • УНН
КИЕВ.19 июня. УНН. Завтра в некоторых регионах Украины ухудшится погода: ожидаются грозы, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
20 июня в северных, большинстве западных и Винницкой, Киевской областях и Киеве ожидаются грозы, сообщают в ГСЧС и отмечают - І уровень опасности - желтый.
Специалисты советуют во время грозы:
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- закрыть все окна и двери,
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- не парковаться под деревьями или высокими конструкциями,
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- избегать любых металлических конструкций, опор электропередач.
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В случае пребывания на природе:
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- не купаться в открытых водоемах,
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- не прятаться под высокие деревья, особенно одиночные,
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- в поле лучше присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;
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- находясь в горах, избегать различных выступов и возвышений.
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Также предостерегают не пользоваться электроприборами во время грозы, в том числе мобильными телефонами.