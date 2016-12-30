Завтра П.Порошенко приїде до Маріуполя

За попередньою інформацією Президент прибуде до Маріуполі після опівдня. Для приїзду глави держави вже зібрали вертолітний майданчик, а також посилили заходи безпеки.

Також відомо, що П.Порошенко відвідає кілька місць у місті, одне з яких - одна з частин Донецького прикордонного загону.