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Завтра П.Порошенко приедет в Мариуполь

Завтра П.Порошенко приедет в Мариуполь

Киев • УНН

 • 15404 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Завтра Президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом. Об этом корреспонденту УНН стало известно из проверенных источников.

По предварительной информации Президент прибудет в Мариуполе после полудня. Для приезда главы государства уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности.

Также известно, что П.Порошенко посетит несколько мест в городе, одно из которых - одна из частей Донецкого пограничного отряда.

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