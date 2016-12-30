Завтра П.Порошенко приедет в Мариуполь
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Завтра Президент Украины Петр Порошенко приедет в Мариуполь, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом. Об этом корреспонденту УНН стало известно из проверенных источников.
По предварительной информации Президент прибудет в Мариуполе после полудня. Для приезда главы государства уже собрали вертолетную площадку, а также усилили меры безопасности.
Также известно, что П.Порошенко посетит несколько мест в городе, одно из которых - одна из частей Донецкого пограничного отряда.