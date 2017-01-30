Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Завтра, 31 січня, у Києві очікується мінлива хмарність, на дорогах місцями ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 31 січня, у Києві очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 5-7° морозу.
Водіїв попросили бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.