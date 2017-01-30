Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Завтра, 31 января, в Киеве ожидается переменная облачность, на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 31 января, в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 15°, днем 5-7° мороза.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.