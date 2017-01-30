Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 31 января, в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 15°, днем ​​5-7° мороза.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.