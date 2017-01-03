Заворушення сталися у центрі для біженців в Італії

Як зазначається, 25 працівників центру опинилися заблокованими і згодом були звільнені.

Заворушення в центрі прийому біженців, розміщеному на колишній ракетній базі на північному заході Італії, почалися в понеділок після смерті однієї з прохачів притулку, які перебували там.

Біженці звинуватили в її смерті працівників центру, заявивши, що вони довго не надавали жінці допомогу, і почали в знак протесту підпалювати меблі.

Раніше в цьому міграційному центрі вже були акції протесту, тоді біженці скаржилися на погані умови утримання.