Заворушення сталися у центрі для біженців в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Італійська поліція заявила про придушення заворушень в міграційному центрі біля Венеції, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, 25 працівників центру опинилися заблокованими і згодом були звільнені.
Заворушення в центрі прийому біженців, розміщеному на колишній ракетній базі на північному заході Італії, почалися в понеділок після смерті однієї з прохачів притулку, які перебували там.
Біженці звинуватили в її смерті працівників центру, заявивши, що вони довго не надавали жінці допомогу, і почали в знак протесту підпалювати меблі.
Раніше в цьому міграційному центрі вже були акції протесту, тоді біженці скаржилися на погані умови утримання.