Беспорядки произошли в центре для беженцев в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Итальянская полиция заявила о подавлении беспорядков в миграционном центре возле Венеции, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечается, 25 работников центра оказались заблокированными и впоследствии были освобождены.
Беспорядки в центре приема беженцев, размещенном на бывшей ракетной базе на северо-западе Италии, начались в понедельник после смерти одной из просителей убежища, которые находились там.
Беженцы обвинили в ее смерти работников центра, заявив, что они долго не оказывали женщине помощь, и начали в знак протеста поджигать мебель.
Ранее в этом миграционном центре уже были акции протеста, тогда беженцы жаловались на плохие условия содержания.