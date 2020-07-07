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Заволодіння коштами при будівництві казарм: у справі повідомили ще одну підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У справі щодо заволодіння понад 11 мільйонами гривень під час будівництва казарм повідомили про підозру ще одному фігуранту. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру колишньому начальнику відділу розквартирування військ і землекористування – заступнику начальника управління, виконувачу обов’язків начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що він підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем організованою групою та складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

За даними досудового розслідування, підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника відділу розквартирування військ і землекористування, вніс до офіційних документів, що стосуються будівництва будівель казарм поліпшеного планування в одному з військових містечок, завідомо неправдиві дані.

"Таким чином, він спричинив державі збитки у сумі 2 279 516 грн", - додали у ДБР.

Нагадаємо, раніше слідчі повідомили про підозру двом посадовцям Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, організаторці злочинної групи – директорці одного з приватних підприємств та директору підприємства-субпідрядника.

У ході розслідування стало відомо, що у період з квітня 2018 року по квітень 2019 року директорка підприємства, діючи у складі організованої групи, до якої увійшли директор підприємства-субпідрядника та посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів під час будівництва казарм у військовому містечку, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 11 169 994,25 грн.

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