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Завладение средствами при строительстве казарм: в деле сообщили еще одно подозрение

Завладение средствами при строительстве казарм: в деле сообщили еще одно подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. По делу о завладении более 11 млн гривен при строительстве казарм сообщили о подозрении еще одному фигуранту. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику отдела расквартирования войск и землепользования - заместителю начальника управления, исполняющему обязанности начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что он подозревается в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением организованной группой и составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой (ч. 5 ст. 191 и ч . 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, подозреваемый, находясь в должности начальника отдела расквартирования войск и землепользования, внес в официальные документы, касающиеся строительства зданий казарм улучшенной планировки в одном из военных городков, заведомо ложные сведения.

"Таким образом, он нанес государству ущерб в сумме 2 279 516 грн", - добавили в ГБР.

Напомним, ранее следователи сообщили о подозрении двум чиновникам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, организаторке преступной группы - директору одного из частных предприятий и директору предприятия-субподрядчика.

В ходе расследования стало известно, что в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года директор предприятия, действуя в составе организованной группы, в которую вошли директор предприятия-субподрядчика и должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, путем составления и выдачи заведомо ложных официальных документов при строительстве казарм в военном городке, завладели бюджетными средствами на общую сумму 11 169 994,25 грн.

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