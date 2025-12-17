Заволоділи частиною приміщень Національної спілки художників України: адвокат отримав підозру

Адвокату, якого підозрюють у незаконному заволодінні частиною приміщень Національної спілки художників України у Львові та легалізації цього майна, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, адвокат, який є засновником і керівником кількох підприємств, організував схему з незаконного заволодіння майном Національної пілки художників України у Льовові. Разом зі спільниками він уклав фіктивні договори на виконання будівельних робіт, які фактично не проводилися. Після цього було штучно створено заборгованість. У рахунок її "погашення" без відома та згоди власника частину приміщень переоформили на підконтрольні підприємства.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру адвокату у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у легалізації такого майна(ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України) - йдеться у дописі.

Для перереєстрації нерухомості виготовили нові технічні паспорти з іншими ідентифікаційними ознаками. Надалі майно внесли до статутного капіталу іншого підконтрольного товариства, щоб надати оборудці вигляду законної.

Сума завданих збитків — близько 800 тис. грн. Під час обшуків вилучено документи, носії інформації та інші докази причетності до злочину. На незаконно відчужене майно накладено арешт - повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

