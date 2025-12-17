Заволоділи частиною приміщень Національної спілки художників України: адвокат отримав підозру

$42.180.06
49.670.01
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 4816 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 6702 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 8496 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 12169 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 16629 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 15699 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26464 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45238 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37199 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37759 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
85%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 21444 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 28002 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 17329 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 21195 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 18193 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 4822 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 18278 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 37097 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 51283 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 52976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Одеська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 160 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 10619 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 52453 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 69735 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69194 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Starlink

Заволоділи частиною приміщень Національної спілки художників України: адвокат отримав підозру

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Адвокату повідомлено про підозру у незаконному заволодінні частиною приміщень Національної спілки художників України у Львові та легалізації цього майна. Сума завданих збитків становить близько 800 тис. грн, на майно накладено арешт.

Заволоділи частиною приміщень Національної спілки художників України: адвокат отримав підозру

Адвокату, якого підозрюють у незаконному заволодінні частиною приміщень Національної спілки художників України у Львові та легалізації цього майна, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними слідства, адвокат, який є засновником і керівником кількох підприємств, організував схему з незаконного заволодіння майном Національної пілки художників України у Льовові. Разом зі спільниками він уклав фіктивні договори на виконання будівельних робіт, які фактично не проводилися. Після цього було штучно створено заборгованість. У рахунок її "погашення" без відома та згоди власника частину приміщень переоформили на підконтрольні підприємства.

Троє посадовців незаконно заволоділи землею у НП "Пирятинський": прокуратура повідомила про підозру03.11.25, 13:10 • 2998 переглядiв

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру адвокату у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у легалізації такого майна(ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України) 

- йдеться у дописі.

Для перереєстрації нерухомості виготовили нові технічні паспорти з іншими ідентифікаційними ознаками. Надалі майно внесли до статутного капіталу іншого підконтрольного товариства, щоб надати оборудці вигляду законної.

Сума завданих збитків — близько 800 тис. грн. Під час обшуків вилучено документи, носії інформації та інші докази причетності до злочину. На незаконно відчужене майно накладено арешт 

- повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Будівництво школи-садка перетворили на бізнес: посадовці Київщини привласнили 4,5 млн грн бюджетних грошей18.11.25, 13:23 • 4957 переглядiв

Алла Кіосак

Кримінал та НП