Завладели частью помещений Национального союза художников Украины: адвокат получил подозрение

Эксклюзив
11:22 • 5082 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 6998 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 8742 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 12288 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 16731 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 15762 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26507 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45259 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37221 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37769 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 5086 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 18423 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 37173 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 51372 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 53050 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 294 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 10675 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 52494 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 69773 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69232 просмотра
Завладели частью помещений Национального союза художников Украины: адвокат получил подозрение

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Адвокату сообщено о подозрении в незаконном завладении частью помещений Национального союза художников Украины во Львове и легализации этого имущества. Сумма нанесенного ущерба составляет около 800 тыс. грн, на имущество наложен арест.

Завладели частью помещений Национального союза художников Украины: адвокат получил подозрение

Адвокату, подозреваемому в незаконном завладении частью помещений Национального союза художников Украины во Львове и легализации этого имущества, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, адвокат, являющийся учредителем и руководителем нескольких предприятий, организовал схему по незаконному завладению имуществом Национального союза художников Украины во Львове. Вместе с сообщниками он заключил фиктивные договоры на выполнение строительных работ, которые фактически не проводились. После этого была искусственно создана задолженность. В счет ее "погашения" без ведома и согласия владельца часть помещений переоформили на подконтрольные предприятия.

Трое должностных лиц незаконно завладели землей в НП "Пирятинский": прокуратура сообщила о подозрении03.11.25, 13:10 • 2998 просмотров

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении адвокату в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в легализации такого имущества (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Для перерегистрации недвижимости изготовили новые технические паспорта с другими идентификационными признаками. В дальнейшем имущество внесли в уставный капитал другого подконтрольного общества, чтобы придать сделке вид законной.

Сумма нанесенного ущерба — около 800 тыс. грн. Во время обысков изъяты документы, носители информации и другие доказательства причастности к преступлению. На незаконно отчужденное имущество наложен арест 

- сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Строительство школы-сада превратили в бизнес: чиновники Киевщины присвоили 4,5 млн грн бюджетных денег18.11.25, 13:23 • 4957 просмотров

Алла Киосак

Криминал и ЧП