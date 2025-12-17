Завладели частью помещений Национального союза художников Украины: адвокат получил подозрение

Адвокату, подозреваемому в незаконном завладении частью помещений Национального союза художников Украины во Львове и легализации этого имущества, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, адвокат, являющийся учредителем и руководителем нескольких предприятий, организовал схему по незаконному завладению имуществом Национального союза художников Украины во Львове. Вместе с сообщниками он заключил фиктивные договоры на выполнение строительных работ, которые фактически не проводились. После этого была искусственно создана задолженность. В счет ее "погашения" без ведома и согласия владельца часть помещений переоформили на подконтрольные предприятия.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении адвокату в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в легализации такого имущества (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины) - говорится в сообщении.

Для перерегистрации недвижимости изготовили новые технические паспорта с другими идентификационными признаками. В дальнейшем имущество внесли в уставный капитал другого подконтрольного общества, чтобы придать сделке вид законной.

Сумма нанесенного ущерба — около 800 тыс. грн. Во время обысков изъяты документы, носители информации и другие доказательства причастности к преступлению. На незаконно отчужденное имущество наложен арест - сообщают в Офисе Генерального прокурора.

