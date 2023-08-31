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Заволоділи пшеницею на майже 23 млн грн: хто під підозрою

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Колишньому директору державного підприємства «ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» та директору приватного підприємства було повідомлення про підозру у заволодінні зерном на суму майже 23 млн грн. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Відомо, що у 2018 році колишній директор державного підприємства «ДГ «Проскурівка» Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України» та директор приватного підприємства незаконно заволоділи 5 тис. тонн пшениці на суму майже 23 млн грн.

Для цього вони уклали фіктивні договори про передачу зерна на зберігання приватному підприємству. Насправді зерно було перепродано іншим суб’єктам господарської діяльності.

Дії підозрюваних завдали державному підприємству понад 22,9 млн грн збитків.

Наразі досудове розслідування триває.

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