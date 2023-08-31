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Завладели пшеницей почти на 23 млн грн: кто под подозрением

Завладели пшеницей почти на 23 млн грн: кто под подозрением

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывшему директору государственного предприятия «ДГ «Проскуровка» Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла Национальной академии аграрных наук Украины и директору частного предприятия было сообщение о подозрении в завладении зерном на сумму почти 23 млн грн. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Известно, что в 2018 году бывший директор государственного предприятия «ДГ Проскуровка» Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла Национальной академии аграрных наук Украины и директор частного предприятия незаконно завладели 5 тыс. тонн пшеницы на сумму почти 23 млн грн.

Для этого они заключили фиктивные договоры по передаче зерна на хранение частному предприятию. На самом деле, зерно было перепродано другим субъектам хозяйственной деятельности.

Действия подозреваемых нанесли государственному предприятию более 22,9 млн грн ущерба.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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