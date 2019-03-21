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Завідувач складу розкрав майна на понад півмільйона гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Хмельницькій області завідувача складу підозрюють у розтраті майна на понад півмільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.

Завідувач складу розкрав майна на понад півмільйона гривень

Правоохоронці встановили, що завідувач складу, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив майно акціонерного товариства. Чоловік реалізував товарно-матеріальні цінності роботодавця на суму більше 533 тис грн, а отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

"Під час слідства зібрано достатню кількість доказів для оголошення вказаній особі про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах)", - повідомили у прокуратурі.

Наразі стороною обвинувачення вживається комплекс заходів, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Нагадаємо, підрядник розкрав майже мільйон гривень на реконструкції київського скверу.

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