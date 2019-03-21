Завідувач складу розкрав майна на понад півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Хмельницькій області завідувача складу підозрюють у розтраті майна на понад півмільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що завідувач складу, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив майно акціонерного товариства. Чоловік реалізував товарно-матеріальні цінності роботодавця на суму більше 533 тис грн, а отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.
"Під час слідства зібрано достатню кількість доказів для оголошення вказаній особі про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах)", - повідомили у прокуратурі.
Наразі стороною обвинувачення вживається комплекс заходів, спрямованих на завершення досудового розслідування.
Нагадаємо, підрядник розкрав майже мільйон гривень на реконструкції київського скверу.