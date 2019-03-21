Заведующий складом разворовал имущества на более чем полмиллиона гривен

Правоохранители установили, что заведующий складом, злоупотребляя своим служебным положением, растратил имущество акционерного общества. Мужчина реализовал товарно-материальные ценности работодателя на сумму более 533 тыс грн, а полученными средствами распорядился по своему усмотрению.

"Во время следствия собрано достаточное количество доказательств для объявления указанному лицу о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах)", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас стороной обвинения проводится комплекс мероприятий, направленных на завершение досудебного расследования.

Напомним, подрядчик разворовал почти миллион гривен на реконструкции киевского сквера.