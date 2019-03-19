Підрядник розкрав майже мільйон гривень на реконструкції київського скверу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру колишньому директору приватного товариства в умисному привласненні бюджетних коштів на загальну суму близько 1 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного товариства, що виконувало роботи з облаштування зелених зон скверу та установлення огорож по вулиці Богдана Гаврилишина в Шевченківському районі Києва, не виконавши необхідний обсяг робіт та завищивши вартість виконаних, привласнив бюджетні кошти на мільйон гривень.
Дії директора товариства кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.
На даний час вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу та пред’явлення цивільного позову про відшкодування завданих збитків.
Нагадаємо, ще двом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15,12 га особливо цінної землі в передмісті Києва.