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Підрядник розкрав майже мільйон гривень на реконструкції київського скверу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Київська місцева прокуратура №10 повідомила про підозру колишньому директору приватного товариства в умисному привласненні бюджетних коштів на загальну суму близько 1 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

Підрядник розкрав майже мільйон гривень на реконструкції київського скверу

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного товариства, що виконувало роботи з облаштування зелених зон скверу та установлення огорож по вулиці Богдана Гаврилишина в Шевченківському районі Києва, не виконавши необхідний обсяг робіт та завищивши вартість виконаних, привласнив бюджетні кошти на мільйон гривень.

Дії директора товариства кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

На даний час вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу та пред’явлення цивільного позову про відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, ще двом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15,12 га особливо цінної землі в передмісті Києва.

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