Подрядчик разворовал почти миллион гривен на реконструкции киевского сквера
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении бывшему директору частного общества в умышленном присвоении бюджетных средств на общую сумму около 1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Досудебным расследованием установлено, что директор частного общества, которе выполняло работы по обустройству зеленых зон сквера и установке ограждений по улице Богдана Гаврилишина в Шевченковском районе Киева, не выполнив необходимый объем работ и завысив стоимость выполненных, присвоил бюджетные средства на миллион гривен.
Действия директора общества квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении гражданского иска о возмещении причиненных убытков.
Напомним, еще двум лицам сообщено о подозрении в хищении 15,12 га особо ценной земли в пригороде Киева.