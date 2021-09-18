Завершили комплектацію: БК “Кривбас” підписав чорногорського форварда

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Останнім новачком команди став 23-летній чорногорський форвард Мілош Попович, який в минулому сезоні виступав за чорногорський “Ловчен Цетіньє”, який грав у “ABA League 2”. На його рахунку 13 матчів, в яких він в середньому набирав 16,4 очка, робив 6,8 підбирань і 1,8 перехоплення.

Раніше “Кривбас” поповнили чорногорський захисник Мілош Латкович та два американських легіонера — Едвард Полайт і Теренс Мотли, гравець збірної України Владислав Коренюк, досвідчений захисник Клим Артамонов та інші.

Зауважимо, що очолив команду Суперліги — Артем Сліпенчук. До його тренерського штабу входять асистенти Сергій Корабльов та Дмитро Дятловський.

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ФК “Кривбас” підсилився бразильським півзахисником.