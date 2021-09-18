Завершили комплектацию: БК "Кривбасс" подписал черногорского форварда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Баскетбольный клуб “Кривбасс” сообщил, что завершил комплектацию состава команды Суперлиги на сезон 2021/2022 годов подписанием легионера, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
В последнее новичком команды стал 23-летний черногорский форвард Милош Попович, который в минувшем сезоне выступал за черногорский “Ловчен Цетинье”, который играл в “ABA League 2”. На его счету 13 матчей, в которых он в среднем набирал 16,4 очка, делал 6,8 подборов и 1,8 перехвата.
Ранее “Кривбасс” пополнили черногорский защитник Милош Латковичи и два американских легионера — Эдвард Полайт и Теренс Мотли, игрок сборной Украины Владислав Коренюк, опытный защитник Клим Артамонов и другие.
Заметим, что возглавил команду Суперлиги — Артем Слипенчук. В его тренерского штаба входят ассистенты Сергей Кораблев и Дмитрий Дятловский.
Напомним
ФК “Кривбасс” усилился бразильским полузащитником.