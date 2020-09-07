Затверджено склад комісії Міжвідомчої групи щодо місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні відбулося засідання Міжвідомчої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня 2020 року на якому затвердили персональний склад комісії. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.
“Сьогодні відбулося засідання Міжвідомчої групи з координації діяльності органів виконавчої влади щодо створення належних умов для проведення виборів 25 жовтня 2020 року. 28 серпня відбулося установче засідання цієї комісії. На сьогодні, резолюцією Прем’єр-міністра від 4 вересня 2020 року № 37234/0/1-20 було затверджено її персональний склад”, — написав Олег Немчінов.
Він зазначив, що окрім цього, відповідні центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації отримують доручення прем’єр-міністра щодо забезпечення виконання Виборчого кодексу України в частині проведення майбутніх місцевих виборів.
“Також ми сьогодні заслухали звіти Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти та науки щодо підготовки та розміщення територіальних виборчих дільниць у закладах освіти та організацію їх діяльності. Наразі Міністерство охорони здоров’я України має розробити план заходів та рекомендації щодо запобігання поширення хвороби COVID-19 під час діяльності територіальних виборчих дільниць до виборів та безпосередньої під час. Таким чином, ці заходи будуть відображені в постанові, що буде винесена на чергове засідання Кабінету Міністрів України цієї середи”, — додав Олег Немчінов.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення затвердила склад робочої групи з нагляду за дотриманням ЗМІ законодавчих вимог під час місцевих виборів.