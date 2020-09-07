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Утвержден состав комиссии Межведомственной группы по местным выборам

Киев • УНН

 • 11518 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня состоялось заседание Межведомственной группы по координации деятельности органов исполнительной власти по созданию надлежащих условий для проведения выборов 25 октября 2020 года на котором утвердили персональный состав комиссии. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

Утвержден состав комиссии Межведомственной группы по местным выборам

“Сегодня состоялось заседание Межведомственной группы по координации деятельности органов исполнительной власти по созданию надлежащих условий для проведения выборов 25 октября 2020 года. 28 августа прошло учредительное заседание этой комиссии. На сегодня, резолюцией Премьер-министра от 4 сентября 2020 № 37234/0/1-20 был утвержден ее персональный состав”, — написал Олег Немчинов.

Он отметил, что кроме этого, соответствующие центральные органы исполнительной власти и местные государственные администрации получают поручения премьер-министра по обеспечению выполнения Избирательного кодекса Украины в части проведения предстоящих местных выборов.

“Также мы сегодня заслушали отчеты Министерства здравоохранения Украины и Министерства образования и науки касательно подготовки и размещению территориальных избирательных участков в учреждениях образования и организации их деятельности. Сейчас Министерство здравоохранения Украины должно разработать план мероприятий и рекомендации по предотвращению распространения болезни COVID-19 во время деятельности территориальных избирательных участков к выборам и непосредственно во время. Таким образом, эти меры будут отражены в постановлении, которая будет вынесена на очередное заседание Кабинета Министров Украины в эту среду”, — добавил Олег Немчинов.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил состав рабочей группы по надзору за соблюдением СМИ законодательных требований во время местных выборов.

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