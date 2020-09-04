Нацрада: створено групу з нагляду за дотриманням ЗМІ законодавства під час місцевих виборів

“Національна рада створила Робочу групу для здійснення нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства під час виборчої кампанії депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2020 році. Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 вересня”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що групу очолить відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич. Члена Національної ради Максима Онопрієнка визначено заступником голови робочої групи. До складу робочої групи увійдуть керівник апарату Національної ради Сергій Кучерук, керівники структурних підрозділів та спеціалісти відділів.

Робоча група аналізуватиме поширювану електронними ЗМІ інформацію, пов’язану з проведенням виборчої кампанії.

Як повідомляв УНН, МОЗ з ЦВК розробляють алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії COVID-19.



Нагадаємо, Верховна Рада України призначила чергові місцеві вибори на неділю, 25 жовтня 2020 року. Місцеві вибори не будуть проводитися на території анексованого Криму, в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також до Донецької та Луганської обласних рад.



