Очільник МОЗ анонсував алгоритм проведення місцевих виборів в умовах пандемії

“Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як максимально розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний — як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином, в тому числі, забезпечити реалізацію своїх конституційних прав людьми, які перебуватимуть на самоізоляції або перебуватимуть вдома на лікуванні”, — розповів Степанов.

За його словами, на цей механізм потрібно “декілька днів”, щоб розповісти суспільству, як буде відбуватися забезпечення безпечного процесу голосування на місцевих виборах під час пандемії.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України призначила чергові місцеві вибори на неділю, 25 жовтня 2020 року. Місцеві вибори не будуть проводитися на території анексованого Криму, в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також до Донецької та Луганської обласних рад.