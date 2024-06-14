Затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині
Київ • УНН
У Празі було затримано особу, підозрювану у вбивстві 9-річної українки Валерії, яке сталося в Німеччині.
У Празі було затримано особу, підозрювану у вбивстві 9-річної українки Валерії, яке сталося в Німеччині. Ним виявився 36-річний громадянин Молдови, який був партнером матері померлої дівчинки, пише УНН з посиланням на n-tv.
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У Празі, як повідомляє прокуратура Хемніца, було затримано 36-річного чоловіка з Молдови, у зв'язку зі справою про вбивство дев'ятирічної Валерії з Дебельна.
Його раніше розшукували за внутрішніми та міжнародними ордерами на арешт. Зараз він перебуває під вартою в Чехії і невдовзі має бути екстрадований до Німеччини.
Нещодавно прокуратура зазначила, що розслідування ведеться серед осіб, що мають особисті зв'язки з дівчиною. За інформацією газети Bild, затриманий є колишнім партнером матері Валерії та останній раз перебував у Млада-Болеславі в Чехії, що за 200 кілометрів від Дебельна.
За даними слідства, його зафіксували на радіокамері в Дебельні в день, коли Валерія зникла. Також він був помічений на відеокамері спостереження неподалік від її будинку.
Розслідування вбивства 9-річної української дівчинки у Німеччині: один із підозрюваних надав алібі13.06.24, 17:00 • 22615 переглядiв
Нагадаємо
У середу, 12 червня, правоохоронці підтвердили, що тіло, знайдене 11 червня у лісі недалеко від німецького Дебельна, належить зниклій дев'ятирічній дівчинці із України.
Востаннє дівчинку бачили 3 червня дорогою до школи в Дебельні. Але вона так і не доїхала до місця. Протягом восьми днів сто поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.
Валерія, уродженка України, жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року.