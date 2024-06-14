Затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 8353 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 33155 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 60472 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 106940 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 131788 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136702 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 235068 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170657 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190096 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172968 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.6 м/с
55 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 20878 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 15744 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 20556 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 29952 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 37068 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 235068 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 356823 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 372987 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 288787 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 361925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57522 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74424 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86031 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169428 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172015 перегляди
Актуальне
Затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині

Затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної українки в Німеччині

Київ • УНН

 • 15204 перегляди

У Празі було затримано особу, підозрювану у вбивстві 9-річної українки Валерії, яке сталося в Німеччині.

У Празі було затримано особу, підозрювану у вбивстві 9-річної українки Валерії, яке сталося в Німеччині. Ним виявився 36-річний громадянин Молдови, який був партнером матері померлої дівчинки, пише УНН з посиланням на n-tv.

Деталі

У Празі, як повідомляє прокуратура Хемніца, було затримано 36-річного чоловіка з Молдови, у зв'язку зі справою про вбивство дев'ятирічної Валерії з Дебельна.

Його раніше розшукували за внутрішніми та міжнародними ордерами на арешт. Зараз він перебуває під вартою в Чехії і невдовзі має бути екстрадований до Німеччини.

Нещодавно прокуратура зазначила, що розслідування ведеться серед осіб, що мають особисті зв'язки з дівчиною. За інформацією газети Bild, затриманий є колишнім партнером матері Валерії та останній раз перебував у Млада-Болеславі в Чехії, що за 200 кілометрів від Дебельна.

За даними слідства, його зафіксували на радіокамері в Дебельні в день, коли Валерія зникла. Також він був помічений на відеокамері спостереження неподалік від її будинку.

Розслідування вбивства 9-річної української дівчинки у Німеччині: один із підозрюваних надав алібі13.06.24, 17:00 • 22615 переглядiв

Нагадаємо 

У середу, 12 червня, правоохоронці підтвердили, що тіло, знайдене 11 червня у лісі недалеко від німецького Дебельна, належить зниклій дев'ятирічній дівчинці із України. 

Востаннє дівчинку бачили 3 червня дорогою до школи в Дебельні. Але вона так і не доїхала до місця. Протягом восьми днів сто поліцейських і десятки добровольців шукали дівчинку.

Валерія, уродженка України, жила в Німеччині з матір'ю з 2022 року. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НПНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79