В Праге был задержан человек, подозреваемый в убийстве 9-летней украинки Валерии, которое произошло в Германии. Им оказался 36-летний гражданин Молдовы, который был партнером матери умершей девочки, пишет УНН со ссылкой на n-tv.

Детали

В Праге, как сообщает прокуратура Хемница, был задержан 36-летний мужчина из Молдовы, в связи с делом об убийстве девятилетней Валерии из Дебельна.

Его ранее разыскивали по внутренним и международным ордерам на арест. Сейчас он находится под стражей в Чехии и вскоре должен быть экстрадирован в Германию.

Недавно прокуратура отметила, что расследование ведется среди лиц, имеющих личные связи с девочкой. По информации газеты Bild, задержанный является бывшим партнером матери Валерии и последний раз находился в Млада-Болеславе в Чехии, что в 200 километрах от Дебельна.

По данным следствия, его зафиксировали на радиокамере в Дебельне в день, когда Валерия исчезла. Также он был замечен на видеокамере наблюдения неподалеку от ее дома.

Расследование убийства 9-летней украинской девочки в Германии: один из подозреваемых предоставил алиби

Напомним

В среду, 12 июня, правоохранители подтвердили, что тело, найденное 11 июня в лесу недалеко от немецкого Дебельна, принадлежит пропавшей девятилетней девочке из Украины.

Последний раз девочку видели 3 июня по дороге в школу в Дебельне. Но она так и не доехала до места. В течение восьми дней сто полицейских и десятки добровольцев искали девочку.

Валерия, уроженка Украины, жила в Германии с матерью с 2022 года.