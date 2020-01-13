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Затриманому лідеру "кілерів" у справі вбивства Аміни Окуєвої оголошують про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої наразі оголошують підозру. Про це заявив начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Вчора (був затриманий – ред.) підозрюваний, організатор, посібник у скоєні цього вбивства (вбивство Аміни Окуєвої – ред.), який обґрунтовано підозрюється і зараз йому оголошується підозра про вчинення саме цього злочину" , - сказав Нєбитов.

Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції "Глеваха" Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

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