Задержанному лидеру "киллеров" в деле убийства Амины Окуевой объявляют о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой пока объявляют о подозрении. Об этом заявил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Вчера (был задержан - ред.) подозреваемый, организатор, руководитель в совершении этого убийства (убийства Амины Окуевой - ред.), который обоснованно подозревается и сейчас ему объявляется подозрение о совершении именно этого преступления", - сказал Небытов.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.
Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.